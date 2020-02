Sanremo. Una persona è rimasta ferita in modo non grave in un incidente avvenuto nella galleria di Valle Armea dell’Aurelia bis, nel tratto che collega Arma di Taggia a Sanremo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo e un’ambulanza della Croce Verde di Sanremo che ha trasportato il conducente in ospedale.

Stando a una prima e frammentaria ricostruzione, nell’incidente non sarebbero coinvolte altre auto. Non si esclude che lo schianto in galleria possa essere stato provocato dallo scoppio di uno pneumatico.