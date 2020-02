Sanremo. Rischia l’amputazione di un dito l’anziano scooterista coinvolto in un incidente stradale avvenuto verso le 14.30 in strada Senatore Marsaglia, poco prima del bivio per località San Giovanni.

La dinamica del sinistro è al vaglio della municipale, quel che è certo è che il mezzo a due ruote si è scontrato con un furgone. Il ferito, un uomo nato nel 1937, cadendo a terra si lesionato gravemente una mano, tanto da ritrovarsi un dito quasi tranciato.

E’ stato soccorso dal 118 con gli equipaggi di automedica ed ambulanza. A causa dell’incidente, il traffico ha subito per almeno mezz’ora forti rallentamenti in quella zona.