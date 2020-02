Sanremo, Riviera Trasporti cerca un’autorimessa per sostituire quella in vendita

Sanremo. Per un’autorimessa che se ne va ce n’è un’altra che viene. La partecipata Riviera Trasporti ha messo in vendita la struttura (di proprietà) di corso Mazzini ed ora manifesta l’interesse di trovarne una simile, da prendere in affitto.

Le richieste di RT sulle caratteristiche del nuovo rimessaggio mezzi sono le seguenti: distanza massima da piazza Colombo (individuato come il centro di Sanremo) pari a 10 chilometri e dovrà essere un’area servita da una viabilità che consenta il transito di mezzi pesanti oltre i 260 quintali.

Dovrà essere una zona pianeggiante con una superficie minima disponibile di 10.000 metri quadri. Sarà scelta un’area attrezzata e fruibile per parcheggio mezzi pesanti con opere di urbanizzazione primaria e secondaria o facilmente attrezzabile a tale scopo, con possibilità di realizzare, ove non già presenti: impianto industriale di lavaggio automezzi; impianto distribuzione carburanti; piccolo manufatto ad uso artigianale/industriale di volumetria pari a circa 5.000) metri cubi. Il contratto di locazione sarà di sei anni a partire dalla sua stipula.

