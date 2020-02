Sanremo, rinviato il concerto dell’Orchestra Sinfonica

Sanremo. A seguito dell’ordinanza della Regione Liguria numero 1/2020 del 23 febbraio che regola le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in cui si prevede la sospensione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, la Fondazione Orchestra Sinfonica comunica che il concerto del 27 febbraio non si svolgerà e viene rinviato a data da destinarsi.