Sanremo, l’Aurelia riapre alle 12. Lavori alla Vesca quasi ultimati

Sanremo. La statale Aurelia, alla periferia est della Città dei Fiori, verrà riaperta oggi a mezzogiorno. La strada è interrotta dall’alba di ieri all’altezza della zona della Vesca per il pericolo che alcuni alberi presenti a bordo strada, sotto i colpi del vento, potessero sradicarsi e precipitare sulla carreggiata.

Per tutta la giornata i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area off-limits, comprendente anche la sottostante pista ciclabile e la sovrastante via Duca d’Aosta. Il loro intervento, ultimato nel pomeriggio, aveva permesso agli operai della Riviera Trasporti per ripristinare la linea danneggiata dalla caduta di un grosso ramo. Anas, proprietaria e competente del tratto di strada chiuso, ha comunicato che i lavori proseguiranno almeno per ancora un paio di ore. Si consiglia pertanto l’utilizzo dell’Aurelia bis.

Sull’altro versante, in Valle Armea, al mercato dei fiori sono partiti i lavori di sostituzione dei cupolini divelti dal vento. L’intervento, che sarà eseguito da una ditta specializzata, dovrebbe concludersi venerdì. Fino ad allora rimarranno chiuse le palestre.