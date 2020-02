Sanremo, resa dei conti nella Lega. Espulsa dal gruppo la consigliera Cozza

Sanremo. Resa dei conti in casa Lega dopo le polemiche che stanno attraversando la segreteria matuziana. Scatta la prima espulsione ed è per la consigliera Federica Cozza. A ufficializzare l’esclusione dal gruppo consigliare è il commissario provinciale Flavio Di Muro che ha diffidato legalmente l’ormai ex esponente eletta tra le fila del Carroccio a presentarsi come consigliera della Lega e a utilizzarne il simbolo.

Lo scenario in opposizione torna quindi ad evolversi. Con l’espulsione di Cozza, il gruppo torna a essere formato dal capogruppo Daniele Ventimiglia e dal consigliere Andrea Artioli. Quest’ultimo si era reso partecipe del colpo di mano, architettato di comune accordo, in base al quale solo ieri era stato sfiduciato.

Come prevede l’articolo 7 del regolamento del consiglio comunale, domani avrà luogo una riunione di gruppo a palazzo Bellevue per ufficializzare il ritorno di Ventimiglia in qualità di capogruppo, essendo il consigliere che aveva ricevuto più voti alle scorse amministrative comunali.