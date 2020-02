Sanremo, prima sconfitta per il Grafiche Amadeo

Sanremo. Dopo nove vittorie consecutive il Grafiche Amadeo cade a Genova nello scontro al vertice contro il CUS Genova in un incontro a dir poco rocambolesco.

Infatti la squadra partita alle 16 da Sanremo, grazie alla ormai cronica disfunzione delle autostrade liguri, ha impiegato 4 ore e 15 minuti per effettuare 120 km, ciò ha comportato l’inizio della gara senza alcun riscaldamento ed i ragazzi sono stati catapultati dal pulmino al campo.

Cosicché i primi 2 set sono andati senza troppa difficoltà al Cus Genova, in svantaggio per 2 a 0 i ragazzi di Cesare Chiozzone ritrovano se stessi e si portano su 2 pari per poi giocare un 5 set punto a punto ma per due disattenzioni finali vinte 15 a 12 dal Cus Genova.

Comunque il primato in classifica resta tale con un +3 punti proprio sul Cus. Ora il Grafiche Amadeo deve trovare subito la vittoria nella prossima gara.

Serie D Regionale Maschile – Girone unico

Dom 16/02/2020 20.00

Giornata 11, gara 3041

PALACUS C. ROMANZI – VIALE GAMBARO 66 N – GENOVA

PALACUS

CUS GENOVA

GRAFICHE AMADEO SANREMO

3-2

25/19 25/16 20/25 23/25 15/12 I Arbitro: Bruno Adriana, II Arbitro: Giustolisi Giada

Cus Genova: 99 Assante Antonio Emanuele, 8 Bettucchi Luca, 7 Caiffa Salvatore, 1 Corradino Andrea, 13 Delendati Simone L1, 5 Esposito Alessio, 3 Felici Marco, 4 Gobbi Luca L2, 15 Micucci Giona, 23 Migliorino Antonino, 10 Rarazzoni Andrea, 6 Shmilli Ariel, 11

Viale Cristiano K, Mancini Fernando I allenatore, Mattiello Sara Valentina II allenatore, Barberis Stefano dirigente accompagnatore, Ferrarese Daniela segnapunti, Zuccarino Chiara

addetto all’arbitro,

Grafiche Amadeo Sanremo: 5 Bonzani Luca, 21 Brofiga Franchi Fabio, 11 D’Auria Francesco, 1 Faraldi Massimiliano, 10 Favaloro Mattia, 8 Gazzera Gioele K, 3 Giordano Giuseppe, 7

Marchese Gianluca, 24 Rossi Pietro L2, 13 Travella Manuel L1, Maragliano Sabrina I allenatore, Chiozzone Cesare dirigente accompagnatore.