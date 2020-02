Sanremo, piazza Colombo pedonale tutto l’anno? L’opinione di cittadini e commercianti

Sanremo. Finiti i “fasti” del Festival piazza Colombo ritorna alle origini. Ovvero si “spedonalizza” con i mezzi che transitano di nuovo. Abbiamo chiesto a commercianti e cittadini cosa ne pensano, se preferiscono così o com’era nei giorni della kermesse canora. La maggioranza degli intervistati ha detto che la piazza pedonale è meglio, con qualche significativa eccezione.

Il titolare di un locale afferma che la zona senza auto è più bella, ma anche che se questo vuol dire dover rinunciare al dehor (come è successo durante il periodo di red carpet e palco) allora è meglio che rimanga così com’è. Dello stesso avviso anche la titolare di una gelateria, che afferma di lavorare anche molto con il passaggio dei veicoli, per dei rapidi “toccata e fuga” finalizzati all’acquisto di una vaschetta.

Anche una cittadina preferisce la piazza con le auto e le moto, perché secondo lei anche queste contribuiscono a mantenerla più viva. Quella di piazza Colombo pedonale per sempre non è un’idea così peregrina, tanto che ultimamente se ne è discusso anche in giunta comunale.