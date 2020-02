Sanremo, passaggio di consegne per la polizia penitenziaria: Nadia Giordano è il nuovo comandante

Sanremo. Cambio al vertice del comando della polizia penitenziaria. Da oggi a dirigere gli agenti della Casa di Reclusione di Valle Armea è il commissario coordinatore Nadia Giordano.

A darne notizia è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria: «Al commissario coordinatore Andrea Zagarella va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questi 8 mesi di mandato. Ha dimostrato grande professionalità nell’affrontare situazioni difficili, rendendosi sempre disponibile all’ascolto e al dialogo con il personale».

«Ora l’assegnazione, in pianta stabile, di un funzionario del corpo di polizia penitenziaria al comando dell’istituto sanremese consentirà di avere una gestione stabile e regolare – osserva il Sappe – Riponiamo molta fiducia nel commissario Nadia Giordano, persona di elevate qualità morali che saprà dare sicuramente la propria impronta nella gestione del carcere, contemperando le esigenze istituzionali, per ciò che riguarda la sicurezza, disciplina e all’ordine con le esigenze dei baschi azzurri che operano all’interno dell’istituto. Non possiamo che formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante, rinnovando attestati di stima e di collaborazione istituzionale».