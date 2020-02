Sanremo ospita il talk “La musica cambia pelle. 70 anni di storia e di successi”

Sanremo. Il Festival di Sanremo è anche glamour e stile: le mise delle cantanti sono trasgressive, eleganti, innovative, sorprendenti e negli ultimi anni anche quelle degli uomini sono sempre più curate e studiate. Al Festival nulla è lasciato al caso. Il talk “La musica cambia pelle. 70 anni di storia e di successi” ripercorre la storia del Festival da una prospettiva inedita che pone al centro della narrazione la moda e la sua evoluzione. Un racconto in cui, a fare la differenza, sono soprattutto i tessuti e le loro texture. Come ad esempio nel caso delle creazioni uniche realizzate in pelle per Patti Pravo da Gianluca Saitto.

Moderati dalla giornalista Rai Vittoriana Abate, intervengono:

– Alessia Morani, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico

- Ildo Damiano, esperto di moda e fashion editor ha lavorato con star internazionali come Milla Jovovich, Naomi Watts, Valeria Golino, Raul Bova e ha curato l’immagine di progetti musicali con cantanti come Eros Ramazzotti, Natalie Imbruglia, Malika Ayane

– Fulvia Bacchi, AD di UNIC – Concerie Italiane

– Gianluca Saitto, fashion designer che ha vestito numerosi nomi affermati della musica tra cui Loredana Berté, Patty Pravo, Renato Zero, Gianna Nannini, Morgan e Max Gazzé nel suo ultimo tour Alchemaya.

L’appuntamento è a Suite 2020 martedì 4 febbraio alle 16.30 all’Hotel Miramare The Palace a Villa Emma, in corso Matuzia 9.