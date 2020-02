Sanremo, messa in sicurezza del borgo terremotato. Costituito pool di tecnici per Bussana Vecchia

Sanremo. Messa in sicurezza di Bussana Vecchia, il Comune costituisce pool di tecnici e finanzia nuovi interventi di recupero di vie chiuse e muri pericolanti. A disposizione dell’amministrazione comunale ci sono circa 300 mila euro, recuperati nelle maglie del bilancio dal sindaco Biancheri, messi a bilancio per avviare una serie di cantieri per rendere più vivibile e sicuro il borgo terremotato.

Ad occuparsi dei progetti sarà una squadra di tre tecnici – l’ingegnere Luca Siccardi, l’architetto Gianfranco Modena e il geologo Roberto Castellano – incaricati da Palazzo Bellevue di valutare, in accordo con la soprintendenza, i prossimi interventi più urgenti. In particolare l’obiettivo dell’assessore al Demanio Mauro Menozzi è quello di riaprire vicoli sbarrati e sistemare porzioni di mura che minacciano abitazioni e passanti.

Lavori improcrastinabili che viaggiano parallelamente al programma di valorizzazione del ministero, impugnato dai residenti. Nei giorni scorsi, intanto, è ripresa l’attività del tavolo tecnico che riunisce tutti gli enti coinvolti nell’ipotesi di recupero di Bussana Vecchia: Comune, demanio e Ministero per i Beni Culturali stanno portando avanti approfondimenti per arrivare a un punto d’incontro con gli occupanti.