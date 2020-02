Sanremo, l’Aurelia è finalmente riaperta

Sanremo. Dopo più di 24 ore dalla sua chiusura la statale Aurelia, alla periferia est della Città dei Fiori, è stata riaperta verso le 19. La strada è interrotta dall’alba di ieri all’altezza della zona della Vesca per il pericolo che alcuni alberi presenti a bordo strada, sotto i colpi del vento, potessero sradicarsi e precipitare sulla carreggiata.

Per tutta la giornata i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area off-limits, comprendente anche la sottostante pista ciclabile e la sovrastante via Duca d’Aosta. Il loro intervento, ultimato nel pomeriggio, aveva permesso agli operai della Riviera Trasporti per ripristinare la linea danneggiata dalla caduta di un grosso ramo.

Sull’altro versante, in Valle Armea, al mercato dei fiori sono partiti i lavori di sostituzione dei cupolini divelti dal vento. L’intervento, che sarà eseguito da una ditta specializzata, dovrebbe concludersi venerdì. Fino ad allora rimarranno chiuse le palestre.