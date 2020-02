Sanremo. Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore alla Cultura Silvana Ormea hanno ricevuto a Palazzo Bellevue l’ambasciatore israeliano Dror Eydar.

Un’importante visita di stato in vista dell’appuntamento di grande rilevanza storica che si terrà ad aprile, quando si celebrerà il centesimo anniversario della Conferenza di Pace di Sanremo.

Dopo essere stato accolto a Palazzo Bellevue dal sindaco Biancheri, insieme all’assessore Ormea e al segretario generale La Mendola, l’ambasciatore israeliano ha fatto visita al castello Devachan, sede della storica Conferenza di Pace di cent’anni fa, ed è stato ospite di un ricevimento al Casinò alla presenza delle istituzioni cittadine.

Al termine del colloquio con il sindaco, l’ambasciatore ha espresso soddisfazione per la vista odierna sottolineando l’importanza che ha avuto e che ha tuttora la città di Sanremo per lo Stato di Israele, in considerazione della Conferenza di Pace del 1920.