Sanremo, in Lega è “rivoluzione” di Artioli e Cozza: sfiduciato il capogruppo Ventimiglia

Sanremo. “Una lezione al partito”. E’ sostanzialmente questo il risultato del colpo di mano messo in atto dalla consigliera Federica Cozza, eletta in quota Lega alle elezioni comunali dello scorso maggio, con la complicità del collega Andrea Artioli, nei confronti del capogruppo Daniele Ventimiglia.

Ieri i due consiglieri si sono riuniti all’insaputa del collega di partito e hanno deciso di prendersi la porzione di “potere” del Carroccio, almeno quello istituzionale rappresentato in consiglio comunale, sfiduciando Ventimiglia e autonominandosi nuovi capo e vice capogruppo. Il tutto è passato per una semplice comunicazione ufficiale in Comune, poche righe scritte a mano ma che contano e rischiano di disintegrare quel che rimaneva, dopo la fuoriuscita di Patrizia Badino e l’autosospensione della stessa Cozza, del gruppo consigliare che contava il maggior numero di esponenti dell’opposizione.

«Non volevamo rendere pubblica la nostra decisione per non nuocere pubblicamente al partito e al capogruppo Ventimiglia, commenta l’indiscrezione Cozza. Il nostro è un atto simbolico per dimostrare che vogliamo essere ascoltati affinché qualcosa cambi in meglio». Il futuro della consigliera (data in partenza per FdI) e di Artioli, tuttavia, è ancora da scrivere. La mossa non potrà essere digerita con facilità dal commissario provinciale Flavio Di Muro che aveva accusato Cozza e Badino di essere state “irrispettose dell’elettorato”. Ancora più complicata la situazione del capogruppo sfiduciato Ventimiglia che si ritrova forte del sostegno dei vertici del proprio partito ma in un consesso dove la sua voce non rappresenta più la maggioranza.

Le vicende interne alla sezione sanremese della Lega rimangono in evoluzione. Come andrà a finire lo scopriremo solo vivendo.