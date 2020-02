Sanremo, il Teatro dell’Albero va in scena con Dona Flor. Spettacolo benefico per FHM Onlus

Sanremo. Andrà in scena lunedì 2 marzo alle 21 l’ultimo spettacolo prodotto dal Teatro dell’Albero ispirato a Dona Flor e i suoi due mariti, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore brasiliano Jorge Amado.

La rappresentazione che avrà luogo al Teatro dell’Opera del Casinò è a scopo benefico. Il ricavato, infatti, sarà devoluto all’associazione umanitaria FHM Onlus del dottore Roberto Ravera, specialista dell’infanzia operante da anni in Sierra Leone.

I biglietti per lo spettacolo sono in pre vendita presso L Abito Elegante via Palazzo.