Sanremo, il Palafiori ospita Master Expo. Nina Moric inaugurerà la terza edizione

Sanremo. Con un’area espositiva triplicata rispetto alla prima edizione, Master Expo,in programma il 26 e 27 febbraio, accoglierà, negli spazi del Palafiori, oltre 90 marchi nazionali e internazionali del mondo della ristorazione e dell’hotellerie, per offrire ai visitatori dell’evento, ristoratori e albergatori provenienti da tutta la Liguria e dalla Costa Azzurra, uno sguardo sulle ultime tendenze del settore.

Inoltre, ad inaugurare questa terza edizione dell’evento ci sarà Nina Moric, modella e proprietaria di diversi ristoranti di sushi in Italia, che sarà presente al taglio del nastro di Master Expo, in programma mercoledì 26 febbraio alle 10.30.

«Master Expo vuole fornire una spinta al rinnovamento per intercettare una domanda turistica sempre più esigente e con una capacità di spesa in crescita – afferma Gianfranco Mastrantuono, organizzatore dell’evento e imprenditore con 25 anni di esperienza nel mondo delle forniture alberghiere. Infatti, secondo gli ultimi dati diffusi proprio in questi giorni dall’ENIT, la Regione Liguria è al quinto posto in Italia per la spesa da parte dei turisti stranieri con il 5,5% del totale della spesa nazionale.

«Un’economia, quella della Liguria, che fonda le sue radici nel turismo, facendo leva sulle sue risorse naturali e paesaggistiche, a cui però è necessario abbinare un’offerta ricettiva che sia in grado di competere a livello nazionale e mondiale. Con Master Expo andiamo ad intercettare la richiesta da parte degli albergatori e dei ristoratori del territorio di poter avere, in soli due giorni una panoramica di tutte le innovazioni e le novità principali del loro settore per poter stare al passo e offrire ai turisti un’esperienza unica anche dal punto di vista dell’accoglienza».

Attraverso la partecipazione delle eccellenze del settore, come Ballarini, Banca Carige, Bayer, Bindi, Bormioli Luigi, Orogel, Pintinox, Victorinox e molti altri, si potranno toccare con mano i prodotti, accedere a sconti e a proposte dedicate e avere tutti gli strumenti e i contatti per comprendere come poter migliorare la propria struttura e soddisfare al meglio le esigenze di turisti e clienti.

Master Expo, infatti, rappresenterà una vetrina dove poter trovare arredi per interni e soluzioni per la realizzazione di spazi aggiuntivi in esterno, attrezzature per la ristorazione professionale, proposte e idee per la tavola, tecnologie per il punto cassa e per la gestione degli ordini, pagamenti digitali, aziende che si occupano di servizi dedicati alle imprese della ristorazione, fino alle ultime novità per pasticcerie, bar, caffè e gelaterie con un occhio di riguardo al vino e un’offerta che raccoglie alcune proposte delle cantine del territorio.

Accanto all’area espositiva, degustazioni, show cooking con chef di altissimo livello, barman show animeranno i due giorni di evento per fornire una visione concreta sulle più attuali tecniche di preparazione e presentazione di piatti e bevande. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili su masterexpo.it.