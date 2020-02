Sanremo, il gruppo Cuore in Movimento alla 70esima edizione del Festival

Sanremo. Il gruppo Cuore in Movimento, associazione Onlus per la prevenzione cardiovascolare, fondato dal dottor Giovanni Mascelli, ex primario di Cardiologia di Sanremo, è presente alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Lo scopo dell’associazione è promuovere l’attività fisica come prevenzione e rieducazione cardiocircolatoria. Il gruppo è aperto a tutti coloro volessero partecipare e s’incontra tutti i lunedì e giovedì mattina alle 9,15 davanti al Forte di Santa Tecla Sanremo.