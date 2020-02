Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi ospita tre gare

Sanremo. Nella settimana appena trascorsa si sono svolte tre gare al Circolo Golf degli Ulivi. Mercoledì 29 gennaio si è giocato il Trofeo delle 2 Riviere Agis, una 18 buche stableford tre categorie, sabato 1 febbraio si è tenuto il Trofeo Olio Roi, una 18 buche stableford quattro categorie, e domenica 2 febbraio si è svolto il Trofeo nonsolozenzero, una 18 buche stableford tre categorie.

Trofeo delle 2 Riviere AGIS

Mercoledì 29 gennaio 2020 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria

1° Lordo Flavio Grassi 30

1° Netto Lorenzo Tortarolo 34 St. Anna

2° Netto Massimo Rivaroli 34 Conturbia

3° Netto Max Hofer 34 Conturbia

2ª Categoria

1° Netto Luigi Roncagliolo 42 Garden Golf

2° Netto Maurizio Cocco 38 Garlenda

3° Netto Filippo Fiamingo 35 Albisola

3ª Categoria

1° Netto Gioachino Risso 36

2° Netto Raffaele Buldo 30

3° Netto Luciano Citroni 29 Castellaro

Premi Speciali

1° Lady Anna De Paolis 31 Druento

1° Superseniores Fiorenzo Ravera 35 St. Anna

1° Master Mauro Barbieri 34 Rapallo

2° Master Nuccio Ghirardo 33

Trofeo Olio Roi

Sabato 1 febbraio 2020 – 18 buche stableford 4 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 40

1° Netto Riccardo Fava 37

2° Netto Eric Maccario 37

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Alessandro Fiorone 39

2° Netto Daniel Cuadras 34

3ª Categoria 21/36

1° Netto Mario Preti 34

2° Netto Caterina Cananzi 34

4ª Categoria 37/54

1° Netto Giotto Guglielmi 34

Premi Speciali

1° Signore Paola Poggio 34

1° Seniores Flavio Lanteri 35

Trofeo nonsolozenzero

Domenica 2 febbraio 2020 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo de Carli 31

1° Netto Paola Poggio 36

2° Netto Riccardo Berton 34

2ª Categoria 13/20

1° Netto Paolo Ricolfi 36

2° Netto Laura Bianco 36

3ª Categoria 21/36

1° Netto Silvio Maiga 40

2° Netto Ottaviano Valli 40

Premi Speciali

1° Signore Mariafausta Boschiero 31

1° Seniores Giovanni Rivò 37

Nearest to the pin maschile Fabrizio Maccario mt. 0,93

Nearest to the pin femminile Letizia Zanetti mt. 1,62

Nel prossimo week end si giocheranno due gare. Sabato 8 febbraio si svolgerà la Cus Golf Academy, una 18 buche stableford due categorie (0/18) – (19/36) e domenica 9 febbraio si terrà la Enjoy Golf Tour, una 18 buche stableford tre categorie.