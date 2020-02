Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi ospita due gare

Sanremo. Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte due gare al Circolo Golf degli Ulivi. Sabato 8 febbraio si è giocata la Cus Golf Academy, una 18 buche stableford tre categorie, e domenica 9 febbraio si è tenuta la Enjoy Golf Tour, una 18 buche stableford tre categorie.

Cus Golf Academy

Sabato 8 febbraio 2020 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Giuseppe Corbetta 31

1° Netto Riccardo Fava 37

2° Netto Paola Poggio 37

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Paolo Ricolfi 40

2° Netto Tommaso Corsaro 39

3ª Categoria 21/36

1° Netto Roberto Sturaro 36

2° Netto Ottaviano Valli 32

Premi Speciali

1° Signore Jaqueline De Lagatinerie 35

1° Seniores Maurizio Del Torto 37

1° Dentista Ignazio Marchisotta 27

Nearest to the pin maschile Maurizio Ghigliotti mt. 1,98

Nearest to the pin femminile Matilde Gentili mt 0,74

Driving contest maschile Tommaso Corsaro

Driving contest femminile Paola Poggio

Enjoy Golf Tour

Domenica 9 febbraio 2020 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 34

1° Netto Tommaso Corsaro 35

2° Netto Paola Poggio 33

2ª Categoria 13/24 ris.

1° Netto Marco Ballo 39

2° Netto Mario Preti 36

3ª Categoria 25/36

1° Netto Giotto Guglielmi 38

2° Netto Giancarlo Grammatica 35

Premi Speciali

1° Signore Mariafausta Boschiero 35

1° Seniores Maurizio Del Torto 35

Nel prossimo week end si giocheranno due gare. Sabato 15 febbraio si svolgerà la seconda tappa del Ticket to Paradise 2020, una 18 buche stableford due categorie, e domenica 16 febbraio si terrà l’Absolute Travel Westin

Abu Dhabi Golf, una 18 buche stableford tre categorie.