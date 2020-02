Sanremo. Sfilata di stelle sul tappeto rosso del Red Carpet per tutti e 24 i big in gara al Festival. Questa sera l’attesissimo e tradizionale evento che porta i cantanti a contatto con il pubblico, ha presto il via poco dopo le 20 e 30 quando, in diretta su Rai1 al PrimaFestival, le star della musica italiana hanno attreversato una alla volta la folla di pubblico che li aspettava incollato alle balaustre di protezione.

I flash dei fotografi ha illuminato la porta dell’Ariston ma il Red Carpet, per la prima volta, ha proseguito tra “palco e città”, ovvero dal teatro tempio della canzone italiana fino a piazza Colombo e poi al Palafiori. Un’occasione ghiotta, imperdibile, per i tantissimi che si sono presentate nella speranza di scattare qualche selfie con il proprio preferito.

Sulla scena hanno spiccato i grandi e più conosciuti, Pelù, Rita Pavone, Irene Grandi e il sempre simpaticissimo Gabbani in grande forma. Poi i più giovani, compreso il contestatissimo Junior Cally che in abito bianco e mascherina di brillanti, ha svelato il suo viso di ragazzo trentenne che si appresta a calcare la scena internazionale.

Sul palco dell’Ariston domani sera si esibiranno Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso. Si dovrà aspettare mercoledì per scoprire i pezzi inediti di Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Junior Cally, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini battiti nucleari, Rancore e Tosca.

