Sanremo, Grafiche Amadeo liquida il Volare Volley Genova

Sanremo. Il Grafiche Amadeo liquida per 3 set a 0 il Volare Volley Genova, in meno di un ora, contemporaneamente ad Imperia il Volley Primavera sconfigge in una gara emozionante per 3 set a 2 il Cus Genova e consente al Grafiche Amadeo Sanremo di allungare a + 5 il vantaggio sui secondi ovvero il Cus Genova.

Dom 23/02/2020 19.30

Giornata 12, gara 3046

PALESTRA VILLA CITERA – VIA G. GALILEI

SANREMO

GRAFICHE AMADEO SANREMO

VOLARE VOLLEY

3-0

25/18 25/19 25/20 I Arbitro: Basso Piera

Grafiche Amadeo Sanremo: 2 Assogna Alessandro, 5 Bonzani Luca, 4 Brizio Michele, 21 Brofiga Franchi Fabio, 11 D’Auria Francesco, 1 Faraldi Massimiliano, 10 Favaloro Mattia, 12 Figone Simone, 9 Filardo Vittorio, 8 Gazzera Gioele K, 3 Giordano Giuseppe, 7 Marchese Gianluca, 24 Rossi Pietro L2, 13 Travella Manuel L1, Maragliano Sabrina II allenatore, Adamo Alice addetto all’arbitro, Boffini Maruska segnapunti, Chiozzone Cesare dirigente accompagnatore.

Volare Volley: 9 Carcerano Gianluca, 69 Crocitto Stefano, 25 De Gavi Alberto K, 26 Montano Nicholas, 6 Parodi Luca L1, 17 Sanfilippo Alessio, 7 Stradi Andrea, 1 Tamburini Giovanni, 11 Tulipiero Lorenzo L2, 8 Vallarino Marco, Pino Eric I allenatore, Vint Andrea Elisabetta II allenatore, Sotti Anna Maria segnapunti, Tamburini Gianfranco addetto all’arbitro.