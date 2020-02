Sanremo, Grafiche Amadeo affronta il Volley Rapallo

Sanremo. Questa sera alle 19.30 nella palestra di Villa Citera si giocherà l’incontro valido come prima giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie D maschile tra il Grafiche Amadeo ed il Volley Rapallo.

I ragazzi di Cesare Chiozzone dovranno mantenere massima concentrazione contro un ostico Rapallo, che nel girone di andata ha perso per 3 set a 2, in modo da mantenere il vertice della classifica in vista dello scontro diretto di domenica prossima a Genova contro il Cus.