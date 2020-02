Sanremo, fuoriuscite dalla Lega delle consigliere Badino e Cozza. Di Muro critico: «Irrispettose dell’elettorato»

Sanremo. Emorragia di consiglieri, anzi di consigliere, nel gruppo Lega in consiglio comunale. Dopo l’addio di Patrizia Badino (approdata in Forza Italia) e l’autosospensione di Federica Cozza, a intervenire è il commissario provinciale del Carroccio Flavio Di Muro: «La Lega è aperta a tutti quelli che vogliono mettersi a disposizione del movimento e dei cittadini: le scelte personalistiche per ottenere qualche riga di attenzione non appartengono al nostro Dna.

Della volontà di due consiglieri di Sanremo, elette con il simbolo della Lega, di lasciare o autosospendersi dalla Lega ho appreso dai giornali, a cose fatte. Ognuno è libero della proprie scelte: gli elettori sapranno giudicare in seguito. Posso capire chi vuole lasciare il nostro movimento, ma il contestuale passaggio ad altra forza politica mi sembra fuori tema e fuori luogo nonché poco rispettoso per gli elettori sanremesi – conclude l’onorevole – che solo pochi mesi fa hanno votato la Lega riservandogli il 18% dei voti, lista più votata del centrodestra».

E infine annuncia Di Muro: «I prossimi 14, 15 e 16 febbraio partirà il nuovo tesseramento della Lega e saremo in piazza per raccogliere nuove adesioni e per costruire una lega ancora più forte e presente nella città di Sanremo».