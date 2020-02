Sanremo, foto scattata al Glam restaurant nel disco di Diodato

Sanremo. I maxi manifesti in tutta Italia per il lancio del nuovo album ”Che vita meravigliosa” hanno la fotografia di Diodato scattata nella sala exclusive del Glam Restaurant.

“Una fantastica sorpresa per la quale ringrazio Diodato e tutto lo staff della Carosello – dichiara Roberto Berio – una ulteriore conferma che il Glam è diventato un grande polo attrattivo per i cantanti del Festival e non a caso quest’anno abbiamo ospitato tutta la settimana il primo e il secondo classificato della gara, oltre a grandi personaggi come Zucchero e Favino.”