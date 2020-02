Sanremo. Sabato a pieno punteggio per la Sdp Mazzucchelli, nel week-end infatti, tutte le formazioni della società matuziana, hanno ottenuto una vittoria nelle rispettive partite di campionato.

Nel campionato U12/CSI la Mazzucard ha affrontato l’Andora Volley vincendo sul campo esterno del Palazzetto di Andora, per 3/0. Nello stesso campionato la Mazzu Wow ha giocato in casa al Mercato dei Fiori, contro l’Albenga Volley. Divertente partita giocata punto a punto. Vincono le piccoline Mazzu 2/1 al 3° set 27/25. Sempre nella stessa giornata, a Villa Citera, la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha sfidato la Resid. Aurora Albenga, vincendo per 3/0, partita valida per il campionato U14/F FIPAV.

Molto combattuto il primo set terminato 27/25 e giocato discretamente bene dalla formazione green che ha mostrato una buona coralità per tutta la partita. In trasferta la squadra 101 Caffè Mazzu, allenata dal coach Biglieri, ha fronteggiato la Est. Nefertari Diano vincendo 3/0 nel campionato U13/F FIPAV. 3 punti importanti ai fini della classifica generale che vede primeggiare le ragazze matuziane.

Nel mentre a Bordighera, sempre sabato pomeriggio, si è svolto il 2° concentramento 3 x 3 maschile FIPAV dove ha partecipato la Mazzu Boys, esprimendo gioco e divertimento. Domenica 23 febbraio, l’Aautoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha affrontato il Caramagna, vincendo 3/0 e dominando la partita dall’inizio alla fine nel campionato U14/F CSI. La gara ha visto scendere in campo tutte le giocatrici a disposizione della coach Fontanesi.

Unica nota dolente è stata la sconfitta della Conad City Mazzu che in quel di Pietra Ligure perde per 3/1 contro le padroni di casa del Maremola nel campionato U14/F CSI. La squadra matuziana ha giocato comunque un buon incontro dichiara il coach Biglieri, specialmente considerando che il Maremola è di categoria ed è una ottima compagine fatta con individualità di spicco e che sviluppa un buon gioco. Noi abbiamo provato alcune soluzioni con ragazze che giocano meno ottenendo buone risposte.

Sempre domenica si è svolto al Pala Canepa di Diano Marina, il concentramento Volley S3 in maschera Tour Scipione, organizzato dal Golfo di Diana Volley. La scuola SDP Mazzucchelli vi ha partecipato con un consistente gruppo di atleti che oltre ad essersi divertiti ed aver giocato tutto il giorno, sono riusciti a posizionarsi al 1° posto, vincendo il premio per il miglior costume 2020 con il tema “Sirenette e Tritoni Mazzu, paladini del Santuario Pelagos”. Per via dell’allerta Corona Virus e relative ordinanze comunali e federali, sono sospese tutte le partite fino al 1 marzo.