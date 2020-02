Sanremo, esami per l’assegnazione di istruttore amministrativo: ultimo giorno per seguire le istruzioni del concorso

Sanremo. Si ricorda che oggi è l’ultimo giorno per seguire le istruzioni contenute nell’avviso relativo ai 755 nominativi di coloro che hanno inviato domanda di partecipazione al concorso per esami per l’assegnazione di 17 posti di istruttore amministrativo.

L’avviso si trova sul sito del Comune di Sanremo ( www.comunedisanremo.it ) nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di concorso – avvisi”. Con l’occasione, si informa che nella stessa sezione del sito istituzionale sono pubblicati anche gli elenchi degli ammessi ai concorsi pubblici per il profilo di conservatore museo, istruttore servizi tecnici, assistente sociale, istruttore direttivo servizi tecnici cat. D, istruttore direttivo/ specialista attività

amministrative e contabili cat. D.