Sanremo, Elodie sul palco dell’Ariston canta “Andromeda”

Sanremo. Da mercoledì 5 febbraio sarà disponibile in radio e in digitale “Andromeda” (Island Records), brano che Elodie canterà per la prima volta, questa sera, sul palco del Teatro Ariston, diretta dal maestro Sylvia Catasta. Da domani uscirà online anche il videoclip ufficiale.

“Andromeda”, scritta da Mahmood e Dario Faini, in arte Dardust, a partire da questa notte sarà inserita all’interno dell’album “This is Elodie”, attualmente disponibile in tutti i digital stores e dal 7 febbraio in formato cd.

Il testo rievoca il mito greco di Andromeda, trasformata in roccia per punizione, solo Perseo avvicinandosi scopre che quello scoglio inanimato è una donna bellissima. Le catene che immobilizzano la fanciulla sono le fragilità cantate da Elodie, solo chi è in grado di andare oltre al primo sguardo, può scoprire la sua essenza vera.

«Andromeda è un brano estremamente moderno, in grado di stupire, per nulla scontato. Avrei fatto Sanremo solo con un brano in grado di sorprendermi e Andromeda lo ha fatto, lo fa tuttora, ed è coerente con il percorso iniziato ormai un paio di anni fa» – dichiara.

Il video è caratterizzato da un’atmosfera intima, unica protagonista Elodie, che racconta la sua storia, la sua Andromeda, intensa, complessa e femminile.

Nella serata di giovedì 6 febbraio, dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival, Elodie eseguirà “Adesso tu” di Eros Ramazzotti, che portò il brano sul palco dell’Ariston nel 1986. Elodie sarà accompagnata dal pianoforte di Aeham Ahmad, artista siriano, classe 1988.

“This is Elodie”, il nuovo progetto discografico della cantante romana, composto da 16 tracce e 11 featuring con gli artisti più in voga nel mondo musicale, nel quale da domani sarà presente anche la canzone presentata al Festival di Sanremo, è disponibile in tutti i digital stores dal 31 gennaio e in formato CD dal 7 febbraio. Per Elodie questo è il disco della consapevolezza, l’espressione in musica di un’artista che ha capito la propria strada ed è in grado di misurarsi con i generi musicali più contemporanei.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Elodie, per la prima volta nella sua carriera, sarà impegnata in due date live completamente dedicate a lei, il 16 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano e il 18 aprile al Teatro Centrale di Roma.