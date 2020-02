Sanremo. Un contenitore di cenere e detriti. E’ ciò che resta della Pamela IV: la motonave lunga poco più di 30 metri costruita nel 1962 dai Cantieri Navali Liguri di Riva Trigoso andata distrutta dalle fiamme nella serata di ieri. Le immagini che l’occhio del drone di Riviera24 restituisce ai lettori non hanno bisogno di commenti.

Sono circa le 18 quando dal cantiere navale Di Mola, l’ultimo non ancora strappato dalla banchina del Porto Vecchio, dalla nave si alzano colonne di fumo. La situazione, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, sembra essere sotto controllo. Ma intorno alle 20 tutto precipita. La carena viene avvolta dalle fiamme che trasformano Pamela IV in una torcia. I pompieri hanno lavorato ore per domare l’incendio, alimentato dalla vernici, dalla vetroresina e dalle componenti altamente infiammabili del natante. Ancora in mattinata, i vigili del fuoco lavorano per bonificare l’area.

Solo per un miracolo, nell’incendio non si sono registrati feriti: la paura, la scorsa notte, era che le fiamme cagionassero un’esplosione a causa della presenza di bombole di gas sulla nave.

Resta ancora da capire cosa abbia scatenato l’incendio: trovare le cause non sarà facile, visto quel poco che resta della motonave.