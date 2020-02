Sanremo. Partenza sprint della Mazzu Green domenica 9 febbraio nella prima giornata del campionato U10/CSI. Tanta emozione e ottimo debutto per i piccoli atleti matuziani che riescono a vincere tutte e 3 le partite del primo concentramento in quel di Andora.

Sempre domenica, ad Imperia presso la palestra Itis, si è svolta la partita valida per il campionato U/13 M FIPAV tra il Volley Primavera e la Mazzu Boys. La squadra matuziana ne è uscita con una sconfitta per 3/0. Il primo set si è concluso 25-16, il secondo 25-15 ed infine il terzo set 25-13. Il coach Del Toro dichiara che il Volley Primavera è un’ottima squadra e che ha vinto meritatamente anche per la scarsa esperienza degli atleti “Mazzu”, che non si sono espressi al meglio a causa delle numerose assenze dovute alle influenze stagionali. Nonostante la sconfitta si intravedono miglioramenti.

Nella medesima giornata, la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu Maschile ha affrontato il Volley Primavera, partita valida per il campionato U16/M FIPAV. Partita dai 2 volti quella della formazione matuziana che riesce ad ottenere la vittoria solamente al quinto set. Approccio troppo morbido con tanti errori di battuta e attacco,quello dei ragazzi del coach Cane. Nel secondo set anche la ricezione in costante difficoltà ma nel terzo set, gli

atleti Mazzu riescono a reagire, giocando un parziale ordinato che riapre l’incontro.

Il quarto e il quinto set sono i migliori per la formazione matuziana che ha visto il proprio gioco crescere punto dopo punto, portandoli a conquistare 2 punti preziosi per la classifica. Il coach Cane commenta come positiva la reazione dei suoi ragazzi ma afferma che l’approccio alla partita deve cambiare.

Nella giornata di sabato 8 febbraio, a Villa Citera, si è invece disputata la partita di ritorno del campionato U14/F FIPAV tra la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu e il Bordy Pan. San Antonio. Le ragazze matuziane scendono in campo vincendo senza problemi sulla formazione ospite. La partita a senso unico ha permesso alla coach Fontanesi di schierare tutte le 12 giocatrici come conferma del lavoro svolto in palestra e soprattutto per incrementare l’affiatamento tra le stesse ragazze.

In parallelo ai campionati di categoria giovanile, procedono gli allenamenti, al Mercato dei Fiori, tra la SDP Mazzucchelli e il Volley Team Arma Taggia nel progetto WOW.