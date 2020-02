Sanremo, Chierici & figlio partecipa alla Fiera Master Expo

Sanremo. La Chierici & figlio, rappresentata da Mirco Chierici, il figlio Federico, la moglie Ornella e tutto lo staff, sarà presente, con numerosi stand distribuiti sui due piani, alla III edizione della Fiera Master Expo.

«I nostri stand verranno gestiti da persone qualificate che vi sapranno consigliare su prodotti che riflettono maggiormente le vostre esigenze. Vi mostreremo le moltissime novità per la stagione 2020 e le offerte ad esse collegate. Vi consigliamo vivamente di partecipare alla Master Expo perché potrete sicuramente trovare prodotti o idee nuove per le vostre attività, al passo con le nuove tendenze. Inoltre, noi saremo presenti per sapervi consigliare nelle vostre scelte di acquisto e fornitura, relative ai nostri prodotti, dalla prima colazione al dessert» – fanno sapere da Chierici & figlio.

L’evento si svolgerà in una location d’eccezione, il Palafiori di Sanremo, che con la sua posizione nel cuore della città e con il parcheggio annesso, rende più facile il suo raggiungimento e la partecipazione degli esercenti della provincia.

Come partecipare all’evento?

«Partecipare è molto semplice, basta compilare la parte finale del biglietto ricevuto dal nostro agente e portarlo con sé il giorno della fiera per facilitare le operazioni di registrazione. Nel caso foste sprovvisti potrete richiederlo direttamente a noi su info@chiericiefiglio.com. Oppure ci si può iscrivere online collegandosi al seguente sito e seguendo le istruzioni https://www.masterexpo.it/scopri-me. Non vediamo l’ora di mostrarvi le nostre novità e il nostro mondo. Vi aspettiamo numerosi!!!» – dice lo staff Chierici & figlio.