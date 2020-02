Sanremo celebra il Giorno del Ricordo, cerimonia in via Martiri delle Foibe

Sanremo. Lunedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, partecipa alla cerimonia in via Martiri delle Foibe, lato via San Francesco, alle 11.

Il manifesto: Giorno del Ricordo – Sanremo 10 febbraio 2020