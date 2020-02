Sanremo, c’è il divieto di sorvolo, ma i paracadutisti si lanciano lo stesso

Sanremo. Nonostante il divieto di sorvolo imposto dalla Prefettura come misura di sicurezza per il Festival di Sanremo, alcuni paracadutisti si sono lanciati sulle alture della Città dei Fiori per atterrare nei pressi di Portosole.

Ad adottare il provvedimento di divieto di sorvolo nello spazio aereo sopra la città, era stato il prefetto Alberto Intini, che lo ha inserito tra le misure adottate al fine di garantire la sicurezza del Festival della Canzone Italiana. Il provvedimento, si legge nella nota diramata dalla prefettura, è «in vigore dal 2 al 9 febbraio, ha valenza sia per il volo a vista che per quello strumentale, ivi compresi i c.d. droni, parapendii, ultraleggeri, palloni, paracadute e voli per fini pubblicitari, con esclusione dei soli aeromobili militari, di Stato, di soccorso e di emergenza».