Sanremo, caso di scabbia in un asilo. Bambino monitorato a domicilio

Sanremo. Caso di scabbia in un asilo del Borgo. Nel corso della scorsa settimana un bambino è risultato positivo alla malattia provocata dal morso di una particolare specie di acaro della pelle. A far scattare il protocollo dell’Asl, che prevede, per casi del genere, una “quarantena” a casa da parte del malato, è stata la stessa dirigenza scolastica dell’istituto.

La possibile infestazione di questo tipo di ragni ha determinato un trattamento obbligatorio seguito a domicilio dall’azienda sanitaria imperiese, la quale ha verificato l’insussistenza di casi di contagio estesi ai famigliari o ad altri giovani che possono essere entrati in contatto con il paziente.

All’interno dell’asilo, in via preacuzionale, è stata disposta una pulizia straordinaria degli ambienti.