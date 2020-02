Sanremo. Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 20,15 in corso Matuzia, nei pressi dell’Hotel Morandi, alla Foce di Sanremo. Stando a quanto dichiarato da due giovani militari dell’esercito italiano, che hanno assistito all’incidente, l’uomo che viaggiava in sella a uno scooter Scarabeo avrebbe perso il controllo del mezzo per poi finire contro una Fiat Cinquecento guidata da una donna.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con l’automedica della Croce Verde di Taggia e un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo. Lo scooterista, rimasto cosciente, avrebbe riportato un trauma ad una spalla. I medici del pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo stanno valutando le sue condizioni. A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sarà la polizia municipale.