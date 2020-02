Sanremo, campi da atletica e baseball danneggiati dal vento. Il Comune interviene d’urgenza

Sanremo. Buone notizie per gli utenti del campo di atletica e del vicino diamante (il campo da baseball) di Pian di Poma. Il Comune ha recentemente, con procedura di “somma urgenza”, stanziato dei fondi per riparare ai danni provocati, lo scorso 11 febbraio, dal forte vento.

Al campo di atletica si era verificato il ribaltamento di parte dell’impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda, provocandone la rottura di metà degli elementi costitutivi. Al diamante invece le forti raffiche avevano fatto ribaltare a terra il tabellone segnapunti, il quale a sua volta, aveva provocato il ribaltamento della recinzione del campo stesso.

Alla pista di atletica è necessario provvedere alla rimozione del pericolo ma non all’immediato ripristino dell’impianto in quanto i locali sottostanti sono serviti ugualmente dall’erogazione di acqua calda sanitaria derivante dalle caldaie interne, mentre al campo da baseball, oltre a eliminare il pericolo imminente delimitando l’area del crollo e procedendo alla rimozione degli elementi a terra, occorre ripristinare i luoghi e le attrezzature il prima possibile per non compromettere le attività agonistiche della struttura e permettere agli utenti di allenarsi in sicurezza. Il Comune ha deciso di spendere poco più di 15.000 euro per entrambi gli interventi.