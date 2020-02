Sanremo. Mancano due giorni alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma la Città dei Fiori è già blindata. Imponente il dispositivo di sicurezza, con barriere antisfondamento, tornelli e metal detector in stile aeroporto in via Matteotti, via Palazzo e piazza Borea d’Olmo. I maggiori controlli si concentrano nel “quadrilatero rosso” intorno al Teatro Ariston, e proseguono fino al Palafiori, attraverso una piazza Colombo ‘blindata’, con divieto assoluto di transito a scooter e auto vista la presenza del palco esterno. I varchi sono presidiati dalle forze dell’ordine.

A decidere i dispositivi di sicurezza è stata la task force formata dai vertici di forze di polizia, vigili del fuoco, 118, Rai e sindaco di Sanremo che si sono riuniti una prima volta in Prefettura il 14 gennaio scorso.

Oltre alle misure a terra, il prefetto di Imperia, Alberto Intini, ha disposto il divieto di sorvolo nello spazio aereo sopra la Città dei Fiori dal 2 al 9 febbraio. Nei cieli di Sanremo non potranno transitare né aerei privati, né droni, parapendii, ultraleggeri, palloni e paracaduti. Unici voli autorizzati sono quelli dei soli aeromobili militari, di Stato, di soccorso e di emergenza.

Numerosi i divieti anche per chi accede al teatro Ariston per assistere al Festival. All’interno della struttura è vietato introdurre valigie, borse e zaini di grandi dimensioni. Ovviamente non saranno ammesse armi, coltelli e catene o altri oggetti appuntiti o da taglio o atti a offendere. No a lattine, borracce, bottiglie di vetro o di plastica e boccette contenenti liquidi di varia natura: le signore sono dunque pregate di non portare nelle borsette il proprio profumo preferito. Così come sono da evitare le bombolette spray. Vietate anche apparecchiature di ripresa e fotografia professionale, puntatori laser, aste rigide (come ad esempio i bastoni per selfie) e cavalletti.

E ancora: «Eventuali medicinali liquidi salvavita saranno consentiti previa verifica del certificato medico da parte del personale addetto alla sicurezza», si legge sui tabelloni affissi a pochi metri dall’Ariston. E ancora: «L’ingresso all’interno della struttura è consentito solo a chi è in possesso di un regolare biglietto acquistato attraverso i canali ufficiali: ciascun biglietto garantisce un solo accesso». Ma attenzione: una volta entrati non si potrà più uscire fino alla fine dell’evento. Non è consentito, infatti, uscire e poi rientrare dal teatro.