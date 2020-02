Sanremo. E’ di un anziano ferito in modo grave e un ragazzino finito in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto stamane in via Gabriele D’Annunzio.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto lo scooter guidato da un giovane, che lo ha travolto.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Volontari Sanremo Soccorso insieme alla polizia locale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’anziano ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.