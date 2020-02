Sanremo, Amaie Energia destinata a ingigantirsi. Possibile cessione del ramo elettrico di Amaie Spa

Sanremo. Momento storico alle porte per l’ultracentenaria municipalizzata di Palazzo Bellevue Amaie Spa. L’ex azienda autonoma del Comune si appresta a scindersi in due. Il ramo idrico, come noto alle cronache, confluirà in Rivieracqua mentre quel che rimane del comparto elettrico (reti, illuminazione pubblica e centralina) potrebbe andare ad alimentare la solidità patrimoniale e organizzativa di Amaie Energia.

E’ questo il piano allo studio dell’ufficio Partecipate e Bilancio del municipio, alle prese con un fondamentale momento della vita dell’operatore pubblico dell’energia che dal 1910 opera sul territorio della provincia rappresentando un volano di sviluppo e lavoro. Dopo la cessione al colosso Iren Spa del marchio SanremoLuce (contava oltre 2000 utenze), per il ramo elettrico di Amaie si era parlato di una joint venture con una società dello stesso spessore delle Marche. Stare su un mercato sempre più competitivo da sola, le cui normative spingono per l’aggregazione in grandi gruppi commerciali, sarebbe altrimenti molto difficile per una relativamente piccola realtà come quella sanremese.

Arenate le trattative imbastite anni addietro con Enel che aveva offerto circa 11 milioni per l’acquisto degli impianti comunali, l’amministrazione Biancheri sta valutando la possibilità di confluire il ramo elettrico di Amaie nella sua costola Amaie Energia. In costante crescita, l’azienda presieduta dall’avvocato Andrea Gorlero, sta per ampliare i servizi offerti alla comunità in regime di in house providing (affidamento diretto de parte degli enti controllanti) subentrando ad Area24 nella gestione della pista ciclabile.

Sommando questa attività con quella istituzionale del servizio di igiene urbana e aggiunto l’imminente affidamento del mercato dei fiori, per Amaie Energia si rende necessario più che mai adeguare la propria struttura interna a uno sviluppo senza precedenti, al quale dovrebbe contribuire l’ingresso di capitali importanti apportati della finanziaria di Regione Liguria, la Filse.