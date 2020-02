Sanremo, all’ospedale prende il via la campagna di sensibilizzazione e prevenzione “Cardiologie Aperte”

Sanremo. L’Asl1 aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Cardiologie Aperte” promossa in tutta Italia dalla Fondazione per il Tuo cuore Onlus dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Ospedalieri), con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi per la salute cardiovascolare e diffondere la cultura della prevenzione.

Il 12, il 13 e il 14 febbraio, dalle 14.30 alle 17.30 presso gli ambulatori di Cardiologia dell’ospedale di Sanremo (avancorpo 1° piano), medici ed infermieri saranno a disposizione dei cittadini per parlare della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per l’occasione, saranno proiettati filmati divulgativi e verrà fornito del materiale educativo. Gratuitamente, e senza appuntamento, si potranno ricevere informazioni sui corretti stili di vita, ottenere il calcolo del rischio cardiovascolare, eseguire un elettrocardiogramma e misurare la pressione arteriosa.

«Si tratta di un’iniziativa di prevenzione in cui l’Asl 1 è particolarmente attiva per far conoscere i nostri servizi e i nostri professionisti sul tema. La qualità e lo stile di vita sono fondamentali» – sottolinea la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale.

«La campagna di sensibilizzazione prevede attività informative sulla prevenzione cardiovascolare volte a ridurre i rischi di malattia e promuovere sani stili di vita. Sono molto soddisfatto e ringrazio il personale della Cardiologia per la scelta di effettuare, anche quest’anno, l’iniziativa direttamente sul territorio al servizio dei cittadini» – aggiunge il direttore generale di ASL1, Marco Damonte Prioli.