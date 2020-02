Sanremo, aggredito netturbino di Amaie Energia accusato di aver segnalato incidente stradale

Sanremo. Aggredito netturbino di Amaie Energia accusato di aver segnalato alla polizia municipale un episodio di cronaca avvenuto in via Zeffiro Massa la notte tra martedì e mercoledì. Il fatto è accaduto nelle scorse ore, quando, l’operatore ecologico 52enne della società partecipata dal Comune, è stato raggiunto in un bar del centro da un residente di origini balcaniche che lo ha colpito al volto, in seguito a un acceso lite.

A rimetterci fisicamente è stato l’operaio che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per un’abrasione alla cornea. All’origine del diverbio ci sarebbe l’accusa, mossa dallo straniero nei confronti dell’operatore ecologico, secondo cui sarebbe stato lui a denunciarlo per un incidente causato in via Massa e per il quale i vigili, avvalendosi delle telecamere, hanno scoperto un ingente danno causato alla pubblica via.

Secondo quanto appreso, la vittima, che ha negato al suo rivale di aver segnalato alcunché, è stata trasferita al pronto soccorso di Imperia dal quale è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni. Stando alle sue dichiarazioni, l’uomo sarebbe intervenuto in via Zeffiro Massa per pulire i resti del sinistro. L’autovettura, alla cui guida c’era l’aggressore, è finita semi distrutta dopo aver divelto alcuni paletti spartitraffico e sarebbe stata rimossa successivamente da un carroattrezzi.

«In questo difficile momento la nostra società è vicina al suo dipendente a cui va tutta la nostra solidarietà, commenta l’accaduto il presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero. Non faremo mancare il sostegno alle iniziative che si dovranno intraprendere nei confronti dell’aggressore».