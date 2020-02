Sanremo 2020, Tosca vicina a Diodato per il Premio alla critica

Sanremo. La serata delle cover segna un nuovo ingresso sulla lavagna dei bookmaker. La strepitosa esibizione di Tosca, che ha cantato “Piazza Grande” di Lucio Dalla insieme a Silvia Perez Cruz, ha convinto gli analisti di Stanleybet.it a ritoccare le quote dedicate al Premio per la Critica: Diodato si conferma favorito e passa da 3.75 a 3,50, ma a 4,00 spunta proprio Tosca, seguita da Rancore a 5,00, Achille Lauro a 8,00 e Anastasio sempre più lontano a 10 volte la posta.

Tornando alla gara, sulla lavagna del Vincente di Stanleybet.it i favoriti restano Elodie (4,50) e Francesco Gabbani (5,00), si abbassa, anche se di poco, l’offerta per Diodato (da 7,50 a 6,00) e per i Pinguini Tattici Nucleari (da 8,50 a 8,00) che ora “lottano” a pari quota con le Vibrazioni.

Anastasio, che ieri si è piazzato al quarto posto – non è più in lizza per la vittoria, ora a 12 volte la posta insieme a Piero Pelù e Irene Grandi. A 15,00 Alberto Urso, Achille Lauro, Levante e Tosca. Si fermano a 25,00 Marco Masini, Raphael Gualazzi e Rancore. Le performance di Elettra Lamborghini sulle note di “Non succederà di più” e quella di Enrico Nigiotti con “Ti regalerò una rosa” hanno fatto abbassare la proposta in lavagna da 35,00 a 30,00. Michele Zarrillo è a 33,00. Fermi a 75,00 Riki, Rita Pavone e Junior Cally. Fuori dai giochi Bugo e Morgan a 150 volte la posta, che ovviamente sono al primo posto nell’offerta dedicata all’Ultimo in classifica a 3,00.