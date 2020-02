Sanremese vs Real FQ, i convocati matuziani

Sanremo. Questa mattina la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara con il Real Forte Querceta.

La squadra dopo il consueto briefing in sala video, si è spostata sul terreno di gioco per la rifinitura. La seduta è stata divisa in due momenti, uno dedicato alla parte atletica e all’attivazione muscolare, e uno riservato alla tattica per testare gli schemi e il probabile undici che affronterà i toscani.

Sono rientrati regolarmente in gruppo De Iulis e Likaxhiu. Il primo, anche se ancora alle prese con i postumi del colpo subito al fianco che lo aveva costretto a chiedere il cambio domenica a Bra, stringerà i denti e sarà della gara. Likaxhiu, invece, dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica, ha quasi completamente recuperato dopo l’infortunio patito in Coppa Italia con la Folgore Caratese e torna in lizza per una maglia da titolare. Contro il Querceta non saranno disponibili Bregliano e Demontis. Il difensore è stato fermato per un turno mercoledì dal Giudice Sportivo, mentre il centrocampista, in settimana durante gli allenamenti, ha riportato una forte distorsione alla caviglia sinistra. Demontis sarà sottoposto nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti per stabilire modi e tempi di recupero.

Al termine dell’allenamento, il tecnico della Sanremese Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Caruso (’99), Signorini (’99).

DIFENSORI: Maggi (’01), Pici (’01), Manes, Gagliardini, Ponzio (’01), Gerace (’00), Scarella (’01).

CENTROCAMPISTI: Taddei, Spinosa, Gagliardi, Fenati, Likaxhiu (’00), Maroni (’00).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Lo Bosco, De Iulis, Calderone (’01), Pellicanò (’02).