Sanremese, i biancoazzurri si allenano in vista della gara di sabato col Borgosesia

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara di sabato col Borgosesia. Mister Ascoli ha analizzato con la squadra la prestazione di domenica con il Real Forte Querceta e poi ha diretto la seduta.

I biancoazzurri hanno svolto alcuni esercizi atletici sulla forza e successivamente hanno disputato due partitelle a ranghi misti su campo ridotto.

Per quanto riguarda il capitolo infortunati, sono ancora fermi ai box Demontis (distorsione alla caviglia sinistra) e Scalzi (problema muscolare alla coscia). Il centrocampista ha effettuato gli esami strumentali che, per fortuna, hanno escluso alcun tipo di frattura. L’attaccante prosegue il periodo di riabilitazione concordato con lo staff medico. Entrambi si sono allenati in piscina questa mattina e restano in forte dubbio per la trasferta di Borgosesia.

Problemi anche per Pici. Domenica con il Querceta il terzino è uscito dal campo claudicante per una botta subita alla tibia. Nelle prossime ore il difensore, che oggi non si è allenato in via precauzionale, si sottoporrà ad ulteriori accertamenti.

Domani pomeriggio la Sanremese giocherà al Comunale un’amichevole con la Juniores di Marco Prunecchi.