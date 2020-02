Rugby ligure, scende in campo l’Union Riviera

Genova. In questo fine settimana con tutti i campionati senior completamente fermi, il rugby ligure sarà presente nei tornei giovanili con cinque partite a livello regionale e con ben undici confronti nelle gare interregionali.

Un’attività che proprio in questo periodo si va ad intensificare sempre più e che indubbiamente rappresenta il futuro di tutto il movimento ligure. Per completare il programma sabato pomeriggio allo stadio Carlini si svilupperà un raggruppamento regionale dedicato agli Under 12, mentre a livello femminile le Under 18 saranno di scena a Monza.

Intanto sabato mattina al campo Marco Calcagno di Cogoleto dalle 10 è prevista l’inaugurazione della Club House delle Vespe C.F.F.S. Cogoleto. All’evento saranno presenti anche il nazionale degli Azzurri, e atleta delle Zebre, Tommaso Castello e l’autore marchigiano Matthias Canapini che presenterà il suo libro “L’ovale storto”.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (III GIORNATA/RITORNO) Domenica

FTGI Embriaci – Unione Monferrato (ore 12,30 Stadio Carlini/Genova arb. Giulio Bargnani di Brescia)

Como – Kawasaki Robot Calvisano (arb. Niccolini)

Nordival Rovato – IM Exchange Viadana (arb. Wickramasinghe)

A.S.R. Milano – Tutto Cialde Lecco (arb. Pedezzi)

CUS Torino – CUS Milano (a Grugliasco/Albonico arb. Scaglia)

Classifica generale: Calvisano punti 47, Milano 41, Monferrato 40, Rovato 34, Lecco 30, CUS Milano 24, CUS Torino 20, Viadana 18, Embriaci 15, Como punti 4.

UNDER 18 INTERREGIONALE 2 DI AREA (IV GIORNATA/ANDATA) domenica

FTGI Franciacorta – Parabiago (Ospitaletto B. arb. Vinci)

Jr Brescia – Velate arb. Tosini)

FTGI Ticinensis – Ivrea (a Rozzano arb. Gazzo)

Biella – Amatori Genova (ore 13,30 Stadio del Rugby/Biella arb. Buso)

Classifica: Parabiago punti 13, Biella e Velate 11, Jr Brescia 10, Franciacorta 8, Amatori Genova 7, Ticinensis 2, Ivrea – 3.

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE GIRONE 1 “TROFEO D’ALTORIO” (III GIORNATA/ANDATA)

San Mauro – Rivoli (arb. Carruba)

Novara – Teckikabel VII Torino (arb. Simonotti)

FTGI Embriaci/2 – FTGI Ligues/1 (dom. 11,00 Carlini/Genova arb. Ermellino)

Classifica: San Mauro e Rivoli punti 9, LIGUES/1 e VII Torino 5, Novara 2, Embriaci/2 – 4.

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE GIRONE 2 “TROFEO FUSCO”(III GG.ANDATA) dom. 12,30

Chieri – Moncalieri (Comunale di Pessione arb. Sibona)

FTGI Ligues/2 Collegno (Fontanassa/Savona arb. Costa)

Union Riviera – Unione Monferrato/2 (ritirato dal campionato Monferrato)

Classifica: Collegno, Ligues/2 e Moncalieri punti 10, Union Riviera, Chieri 0, Unione Monferrato/2 – 4. (La classifica sarà aggiornata successivamente)

UNDER 16 INTERREGIONALE GIRONE 1 – POULE 2 (II GIORNATA/ANDATA)

VII Torino – CUS Genova (sabato ore 18,00 Cascina Nuova/Settimo To. Arb. Fasano)

A.S.R. Milano – CUS Torino (dom. 18,00 Curioni/Segrate arb. Scocco)

A.S.R. Milano e CUS Torino punti 5, CUS Genova e VII Torino punti 0.

UNDER 16 INTERREGIONALE GIRONE 2 – POULE 2 (II GIORNATA/ANDATA)

FTGI Ligues/1 – Rho (domenica ore 11,00 Carlo Androne di Recco arb. Cassinelli)

CUS Milano – Biella (arb. Tonelli)

Classifica: CUS Milano punti 5, Ligues/1 4, Rho e Biella punti 0.

UNDER 16 II FASE GIRONE 1 “TROFEO SPAGNOLI” (II GIORNATA/ANDATA)

Amatori Genova – Unione Monferrato (domenica ore 11,00 Sant’Olcese arb. Grondona)

CUS PO – Collegno(a Casalbagliano/AL arb. Platanìa)

Ivrea – San Mauro (Comunale Sarre/AO arb. Origlia)

Classifica: Amatori Genova ed Ivrea punti 5, San Mauro 4, Unione Monferrato 1, Collegno e CUS PO punti 0.

UNDER 16 II FASE GIRONE 2 “TROFEO ODDONE” (II GIORNATA/ANDATA)

FTGI Ligues/2 – Volvera (dom. ore 11,00 Fontanassa/Savona arb. Borgo)

Moncalieri – Province dell’Ovest (sabato ore 15,30 a Cuneo arb. Agostinetto)

Union Riviera – FTGI Marengo (dom. Ore 11,00 PinoValle/Imperia-Baitè arb. Calandri)

Classifica: Ligues/2 e Province dell’Ovest punti 5, Moncalieri 4, Volvera 1, Marengo e Union Riviera punti 0.

UNDER 14 REGIONALE (XIV GIORNATA) Sabato

Imperia – Amatori Genova (ore 15,00 PinoValle/Imperia-Baitè arb. A. Ardoino)

Savona – Pro Recco ( ore 15,30 Fontanassa/SV arb. E. Villa)

Triangolare: Province dell’Ovest1- Province dell’Ovest2 – RC Spezia (ore 14,30 Branega Ge/Prà arb. Rossi e Franchini)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

Sabato ore 15,30 Stadio Carlini di Genova (arb. Borzone)

ATTIVITA’ FEMMINILE UNDER 18 (domenica)

Campo Rosmini di Monza ore 10,30