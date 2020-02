Riva Ligure. Soccorsi in atto in via Nino Bixio, a Riva Ligure, per un uomo di circa 50 anni caduto dalla finestra della propria abitazione. Al momento non si conosce la dinamica dell’accaduto.

Viste le gravi ferite riportate dal cinquantenne, sul posto sono accorsi il personale sanitario e i vigili del fuoco. In arrivo l’elicottero Drago, decollato da Genova.