Rinviata la partita Rari Nantes Imperia-Piacenza Pallanuoto per allerta sanitaria

Imperia. In ottemperanza all’ ordinanza emessa dal Comune di Cremona (sede dell’incontro odierno) e al comunicato di FIN in merito all’ allerta sanitaria, la partita Piacenza Pallanuoto – Rari Nantes Imperia valida per la VI° giornata di Serie B maschile, Girone 1 (in programma alle 19:15 di sabato 22 febbraio, presso la Piscina Comunale di Cremona) è stata rinviata a data destinarsi.

In comune ed amichevole accordo le società e la Federazione sono già al lavoro per trovare la data e il luogo del recupero.

La presidente Leone ed il Team Manager Poracchia, seguendo attentamente l’evoluzione della situazione fin dalle ore pomeridiane di venerdì 21 e data l’eccezionalità del momento relativamente all’emergenza sanitaria in Lombardia, per la tutela degli atleti e dello staff avevano ritardato la partenza della squadra verso la destinazione fissata, in attesa di disposizioni ufficiali da parte della Pubblica Autorità e della Federazione.