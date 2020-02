Riforme, Fratelli d’Italia: anche a Ventimiglia la raccolta firme per sostenere proposte di legge

Ventimiglia. Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Fratelli d’Italia presenta anche a Ventimiglia la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni.

La raccolta firme è prevista per domani, sabato 22 febbraio, in via Repubblica angolo via Roma dalle 8 alle 13.

Saranno presenti: il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci, l’assessore regionale Gianni Berrino, il gruppo consiliare di Ventimiglia e tutto il coordinamento.

Per firmare è necessario portare un documento di identità.