Regionarie M5S, Silvia Malivindi è la più votata sulla piattaforma Rousseau in provincia di Imperia

Imperia. È Silvia Malivindi con 72 preferenze la più votata in provincia di Imperia sulla piattaforma Rousseau tra i candidati alla carica di consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle alle elezioni della prossima primavera in provincia di Imperia.

Alle ore 19 di ieri sera, infatti, si è conclusa la consultazione on line attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto residenti in Liguria, ma anche in Campania, Marche, Puglia, Toscana e Veneto, hanno potuto esprimere le loro preferenze sui candidati alle Regionali.

I posti disponibili in lista nel Collegio imperiese sono tre quante le candidate pentastellate, tutte al femminile. Seconde a pari merito si sono classificate Loredana Nocera e Simona Marazzi con 29 voti.

La Malivindi, avvocato di Ventimiglia ha conteso fino al ballottaggio il posto da (eventuale) candidata presidente alla capogruppo uscente Alice Salvatore. È stata candidata sindaco nel 2014 a Ventimiglia e per 5 anni capogruppo del Movimento 5 Stelle nella città di confine.

Ora occhi puntati sul reggente del Movimento Vito Crimi perché decida se far votare su Rousseau anche l’ipotesi di alleanza col Partito democratico o almeno qualcosa che sblocchi la situazione tra gli schieramenti chiamati ad opporsi al centrodestra di Giovanni Toti.