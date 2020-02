Recupero delle pertinenze e dei seminterrati, incontro pubblico a Vallecrosia

Vallecrosia. Mercoledì 19 febbraio alle ore 10:30 il sindaco Armando Biasi organizza una riunione pubblica con i Comuni, le associazioni di categoria ed i cittadini con la finalità di approfondire le recenti leggi urbanistiche. Interverrà l’assessore regionale Marco Scajola.

L’appuntamento è presso la sala Polivalente al fine di approfondire la nuova legge “Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali seminterrati esistenti” e sulle nuove norme di aggiornamento delle procedure S.U.A.P. e semplificazioni burocratiche.

«Ho fortemente voluto questo incontro esplicativo delle nuove leggi urbanistiche – afferma Armando Biasi – che sono di grande aiuto non solo per i tecnici del settore, ma anche per i cittadini. L’iniziativa di mercoledì, infatti, è rivolta anche nostri concittadini interessati al tema e rappresenta il nostro incontro pubblico mensile, volto alla trasparenza amministrativa, per mantenere un contatto diretto con i cittadini, per migliorare la nostra città e crescere come comunità anche in termini di competenza. Ringrazio l’Assessore Marco Scajola che ha accettato l’invito e si è messo a disposizione per spiegare la nuova normativa».

«Ringrazio il Sindaco Bias per l’invito – afferma l’assessore Marco Scajola - è una bella occasione per spiegare ai cittadini ed ai professionisti due normative volte a semplificare l’iter burocratico, che avranno risvolti positivi sullo sviluppo economico della nostra Regione».