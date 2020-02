Record di vittorie per la Pallamano Ventimiglia

Ventimiglia. Dopo la bella vittoria dei senior contro il Menton, anche le altre squadre della Pallamano Ventimiglia, hanno risposto a dovere, negli impegni disputati nel week end.

L’ha fatta da padrona la squadra Under 15 che ha disputato con le sue due compagini 5 incontri, vincendoli tutti. Nel Campionato Eccellenza delle Alpi Marittime, i ragazzi terribili di Pippo Malatino, hanno espugnato Mouans Sartoux. imponendosi con grandissima autorità; 46 a 7 il risultato, la dice lunga sulla differenza tra le squadre scese in campo.

Nell’altro incontro del Campionato Pre- Eccellenza, gli esordienti del 2006, hanno ottenuto anche loro una bella vittoria contro l’Antibes per 34-19, confermandosi in testa al campionato. Gli stessi Under 15, domenica si sono recati a La Spezia per l’importante impegno del Campionato Regionale. In terra spezzina, i ponentini hanno disputato tre incontri.

Il primo è stato giocato contro il Bordighera ed i ventimigliesi se lo sono aggiudicati per 34-11; il secondo incontro era quello importantissimo ai fini della classifica contro i padroni di casa dello SG Spezia. La partita è stata molto combattuta, perché gli spezzini non ci stavano a perdere, ma i ventimigliesi, hanno saputo superare l’esame e con grande autorità e maturità e si sono aggiudicati la gara con il punteggio di 19 a 11. L’ultima partita contro il San Camillo Imperia, ha visto impegnata la squadra dei più giovani che con un perentorio 50 a 14 hanno concluso un filotto di vittorie importantissime.

Per concludere lo stupendo fine settimana, da segnalare infine anche la bella vittoria esterna degli Under 13 che hanno espugnato il terreno del Villefranche ( 27-13), confermandosi in testa alla classifica del Campionato delle Alpi Marittime.

La Pallamano Ventimiglia, dopo l’esaltante fine settimana che ha visto protagonista la squadra degli Under 15, sia nei campionati francesi che nel concentramento Regionale a La Spezia, vuole ringraziare il nostro nuovo sponsor, che proprio a questa straordinaria compagine è abbinato: la ditta Fognini di Ventimiglia.